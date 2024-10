Folge 1: Die Berührung

Clarissa Herzog hat Politikwissenschaften und Ethnologie studiert. Bei einem London-Besuch nimmt sie an einer Gruseltour teil. Daraufhin kommt ihr die Idee, dies auch in Leipzig anzubieten. Aus der Idee wird ein Beruf: Seit zehn Jahren präsentiert sie ihre eigenen Stadtführungen.

Der Leipziger Rabensteinplatz war einst Richtstätte. Hier wurden vor 600 Jahren Menschen geköpft oder erhängt. Zur Abschreckung blieben die Hingerichteten so lange auf dem Platz liegen, bis die Raben von ihnen fraßen. Diesen geschichtsträchtigen Ort will Clarissa auch in ihre Stadtführungen integrieren, doch bei einer Ortsbesichtigung kommt es zu einem unheimlichen Erlebnis...

Folge 2: Das Hexenbrett

Das "Naturheilbad Waldsanatorium Sommerstein" wird als Kurbetrieb schon vor 200 Jahren im thüringischen Saalfeld gegründet. Im Zweiten Weltkrieg wird die Anlage ein Lazarett, in DDR-Zeiten ein Krankenhaus für Innere Medizin und Lungenkrankheiten, später, ab 1966 eine Psychiatrie. Dann steht das Gebäude fast 30 Jahren leer.

Natascha Horak ist oft an solchen Orten - an so genannten Lost Places - unterwegs. Außerdem ist die 26-jährige Passauerin fasziniert davon, in Kontakt mit Geistern zu treten. Ein Ausflug führt die Mediengestalterin auch ins ehemalige Sanatorium. Hier glaubt sie, über ein Ouijabrett in Kontakt zu einem Geistermädchen gekommen zu sein, dass vor Jahren in der Heilanstalt lebte...

Folge 3: Der Schatten

Heiko Theile wächst mit seinen vier Schwestern in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Apolda/Thüringen auf. Mittlerweile ist er selbst Vater und lebt in Bayern.

Doch die Erlebnisse seiner Kindheit lassen ihn noch immer nicht los. Im eigenen Kinderzimmer - so glaubt Heiko - wird er damals von Geistern heimgesucht. Kichergeräusche und Schatten an den Wänden raubten ihm den Schlaf. Später findet er heraus: Das Zimmer hat eine dunkle Vergangenheit...

Folge 4: Der Traum