Auf einen Blick Silvester ist seit der gregorianischen Kalenderreform im Jahr 1582 der letzte Tag des Jahres. Der Name Silvester geht dabei auf den gleichnamigen Heiligen zurück, der 314 in Rom zum Papst gewählt wurde und ebenda am 31. Dezember 335 starb. Während seiner Amtszeit wandelte sich die Politik des amtierenden Kaisers Constantin, der Christen unter seinen Schutz stellte.



In Jahresschluss-Gottesdiensten schauen Christinnen und Christen auf die Ereignisse des alten Jahres und erbitten Gottes Segen für das neue Jahr. Die Tradition eines Silvesterfeuers geht auf die Germanen zurück, die am Ende eines Jahres Feuerzeremonien veranstalteten, um böse Geister zu vertreiben.