Am 31. Dezember endet für uns das Jahr. Es ist eine besondere Zeit, auch weil wir uns an das vergangene Jahr erinnern. In diesem Jahr blicken wir wieder auf Monate der Pandemie und den Krieg in der Ukraine zurück, was viele Menschen an ihre persönliche Belastungsgrenze gebracht hat. Doch gerade jetzt ist der Jahreswechsel auch eine Zeit des Neuanfangs.