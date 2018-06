"Heute Besuch des heiligen Vaters im Vatikan" Söder beim Papst, Kreuzerlass weiter umstritten

"Heute Besuch des heiligen Vaters im Vatikan", twitterte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag. Eine kleine Verwechslung, inzwischen traf er in Rom ein. Über die Audienz wurde nicht viel bekannt. Dafür wird weiter heftig über den Kreuzerlass gestritten, der am Freitag im Freistaat in Kraft trat.