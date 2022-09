Alles, was an die jüdischen Wurzen des Christentums erinnerte, sollte aus Lehre und Praxis der evangelischen Kirche getilgt werden. Zu diesem Zweck gründeten die "Deutschen Christen" am 6. Mai 1939 ein sogenanntes "Entjudungsinstitut" in Eisenach. Auf der Wartburg hatte Luther schließlich das Neue Testament ins Deutsche übertragen, seine antisemitischen Schriften flankierten das Unternehmen.

Lutherhaus Eisenach: Das Museum, dessen Hauptgebäude Martin Luther (1483-1546) am Ende seiner Schulzeit von 1498 bis 1501 zumindest zeitweise als Unterkunft gedient haben soll, befindet sich in Trägerschaft der EKM. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) arbeitet nun Geschichte und Wirkung des antisemitischen Instituts in Zusammenarbeit mit der Universität Jena verstärkt auf. Dazu fanden 2019 in Eisenach die Jüdisch-Christlichen Begegnungstage, eine wissenschaftliche Tagung sowie die Eröffnung einer Sonderausstellung im Lutherhaus statt. Laut Direktor Jochen Birkenmeier ergründet die Schau "Erforschung und Beseitigung. Das kirchliche 'Entjudungsinstitut' 1939-1945", wie es zur Einrichtung des Instituts in der NS-Zeit kam.

In einer Zeit, in der Antisemitismus und Verschwörungstheorien, völkisches Denken und nationalistische Mythen wieder auf dem Vormarsch sind, muss mit aller Deutlichkeit daran erinnert werden, in welche Abgründe derartige Gedanken führen und welche gesellschaftliche Verantwortung die Kirche trägt. Jochen Birkenmeier, Leiter des Lutherhauses

Nachkriegskarrieren im Blick: Grundmann und Mauersberger

Dieses Gebäude in Eisenach war Sitz des "Entjudungsinstituts". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Aber auch der Umgang mit diesem Teil der Kirchengeschichte in der DDR werde thematisiert, etwa indem auf die Nackriegs-Karrieren ehemaliger Institutsmitarbeiter geblickt werde. Zu ihnen zählen Institutsleiter Walter Grundmann, der nach 1945 theologischen Nachwuchs für die Landeskirche in Thüringen ausbildete und der Stasi auch Interna aus der Kirche lieferte. Oder Kirchenmusiker Erhard Mauersberger, der in der NS-Zeit an einem "entjudeten Gesangsbuch" mitgearbeitet hatte und 1961 Thomaskantor in Leipzig wurde. Nicht nur in der DDR, auch im Westen seien frühere Institutsmitarbeiter an Universitäten und in Pfarrstellen gelandet, stellt Birkenmeier klar.

Wissenschaftliche Tagung 18.-20.09.2019: "Das Eisenacher 'Entjudungsinstitut'. Kirche und Antisemitismus in der NS-Zeit"

Sonderausstellung ab 20. September bis vorraussichtlich Ende 2021:

"Erforschung und Beseitigung. Das kirchliche 'Entjudungsinstitut' 1939-1945"

Lutherhaus Eisenach

April – Oktober täglich 10–17:00 Uhr

November – März: Dienstag bis Sonntag 10–17:00 Uhr

Jüdisch-Christliche Begegnungstage 19.-22.09.2019 in Eisenach im Rahmen der "Achava Festspiele Thüringen" mit Straßenfesten, Kunstprojekten, Gesprächsrunden und Gottesdiensten.



* Das Wirken des Institutes ist auch Thema der 2015 neu eingerichteten und bereits mehrfach ausgezeichneten Dauerausstellung des Lutherhauses. Das Museum, dessen Hauptgebäude Martin Luther (1483-1546) am Ende seiner Schulzeit von 1498 bis 1501 zumindest zeitweise als Unterkunft gedient haben soll, befindet sich in der Trägerschaft der EKM.

Mahnmal als Schuldbekenntnis

Mahnmal in Erinnerung an das "Entjudungsinstitut" zur Nazizeit in Eisenach. Bildrechte: Stiftung Lutherhaus Eisenach (Sascha Willms) Bereits seit 6. Mai 2019 erinnert ein Mahnmal an die Gründung des "Entjudungsinstituts" vor 80 Jahren in Eisenach, unweit des ehemaligen Institutsgebäudes in der Bornstraße. Auf der Inschrift des metallenen Mahnmals heißt es, die Institutsmitarbeiter hätten dazu beigetragen, "die Verfolgung und millionenfache Ermordung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu rechtfertigen".

Es ging darum, ein deutsches Christentum zu begründen und die jüdische Wurzel abzuschneiden. Ilse Junkermann, bis Juli 2019 Landesbischöfin

Leitgedanke der Arbeit des Leipziger Künstlers Marc Pethran sei ein Zitat aus dem "Darmstädter Wort", in dem sich die evangelischen Christen 1947 zu ihrer historischen Mitverantwortung im Nationalsozialismus bekannten, erklärte Junkermann vorab. Es laute: "Wir sind in die Irre gegangen". Somit sei das Mahnmal ein "Schuldbekenntnis" und rufe zum Gedenken an die Opfer von Antisemitismus auf.

Jesus als "arischer Galiläer"

Im April 1939 hatten elf evangelische Landeskirchen in Eisenach das "Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben" gegründet. Bis 1945 versuchten fünf hauptamtliche und bis zu 200 ehrenamtliche Mitarbeiter, jüdische Einflüsse aus Lehre und Praxis der evangelischen Kirche zu tilgen und sie so an die nationalsozialistische Ideologie anzupassen.

Das neue Neue Testament Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Folgen sind bis heute beispielsweise in der Eisenacher Georgenkirche zu sehen. Auf einigen Tafeln der Emporen standen früher Texte aus dem Alten Testament. Das Institut ließ sie übermalen.



Auch von Institutsmitarbeitern veränderte Bibel-Ausgaben und Gesangsbücher für den Gottesdienst erschienen, wie der Jenaer Kirchenhistoriker Christopher Spehr weiß.

So habe der Arbeitskreis "Volkstestament" 1941 ein Neues Testament unter dem Titel "Die Botschaft Gottes" herausgegeben, aus dem alle jüdischen Bezüge und Namen entfernt worden seien. Außerdem sei der Katechismus "Deutsche mit Gott" erarbeitet worden. Darin sei Jesus nicht als Jude, sondern als "arischer Galiläer" dargestellt worden. In einem Gesangbuch seien Worte wie "Jerusalem" oder "Zion" getilgt und hebräische Formeln wie Amen oder Halleluja durch "Das walte Gott" oder "Lobe den Herrn" ersetzt worden.

Nach Eisenach kam das Institut nicht nur, weil Martin Luther das Neue Testament der Bibel auf der nahen Wartburg ins Deutsche übersetzt hatte. Dort fand am 6. Mai 1939 auch die Gründungsfeier des Instituts statt. Die antisemitischen Schriften des Reformators wollte man sich Spehr zufolge zunutze machen:

Die 'Deutschen Christen' hatten schon früh Martin Luther als Antisemiten entdeckt und ausgeschlachtet, indem sie entsprechende Texte von ihm wieder veröffentlichten. Christopher Spehr, Kirchenhistoriker und Leiter der Sonderausstellung