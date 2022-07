Berlin im Sportfieber: Die Nationalen Sommerspiele von Special Olympics Deutschland waren das größte inklusive Sportevent des Jahres. Rund 4.000 Athletinnen und Athleten mit und ohne geistige Behinderung traten dieses Mal in 20 Sportarten mit- und gegeneinander an. Das Event, das alle vier Jahre stattfindet, ist auch ein großes Fest der Begegnung und des Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung.

Christiane Krajewski (li.) und Brigitte Lehnert vom Bundesverband Special Olympics Deutschland Bildrechte: MDR

"Diese Nationalen Spiele sind so etwas wie ein Leuchtturm. Und dieser Leuchtturm strahlt aus nach ganz Deutschland und in die europäischen Nachbarländer. Und macht deutlich: Hier sind Athletinnen und Athleten, die wollen mutig ihr Bestes geben und sie wollen es inmitten der Gesellschaft tun. Nicht verschwiegen, nicht versteckt. Sie wollen es inklusiv tun, in Unified-Teams. Und das ist unser Ziel: Sport vor Ort für alle diejenigen, die in dieser Form gerne Sport machen möchten."