Sommerserie: Spirituelle Orte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Wo die Seele weit wird

Es sind Orte mit einer besonderen Ausstrahlung: der Magdeburger Domfelsen, der sich weit in die Elbe vorschiebt. Das verwunschene Schloss Reinhardsbrunn, wo sich einst die Grablege der Thüringer Landgrafen befand. Das Gipfelkreuz mit Fernblick, das vor einigen Jahren auf dem Berg Töpfer im Zittauer Gebirge errichtet wurde. Es sind Orte, an denen Menschen neu mit sich selbst, mit der Welt und mit Gott in Berührung kommen können. In der Radio-Sommerserie stellen wir spirituelle Orte vor.