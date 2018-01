Heute ist St. Petersburg die nördlichste Millionenmetropole der Welt. Aber viele der einst prunkvollen Bauten verfallen genauso wie die alten Wohnhäuser. So auch ein Wohnhaus am Liteiny-Prospekt. Hier leben 16 Familien in einer riesigen Gemeinschaftswohnung, einer sogenannten Kommunalka. Sie teilen sich Flur, Bad und Küche. Keine andere Stadt in Russland hat so viele Kommunalkas wie St. Petersburg. Doch was die Erwachsenen als Schande empfinden, stört die Kleinen nicht. Für die Kinder ist die weitläufige Kommunalka ein Spielparadies. Generationen von St. Petersburgern wuchsen hier auf. Oft hat die Kommunalka sie zusammengeschweißt.