Jessica Schmidt hält Sitzwache bei Sterbenden, sie macht Unternehmungen mit unheilbar Erkrankten – und sie hat eine Trauergruppe für Kinder und Jugendliche gegründet. Dort wird gebastelt, musiziert, gequatscht – oder mit Alpakas gewandert. Dazu trifft sich ihre Trauergruppe unter freiem Himmel im Dörfchen Lenders in der Rhön auf einem Bauernhof.

Kindern, die um Angehörige trauern, betreut Jessica Schmidt in ihrem Herzensprojekt.

Kindern, die um Angehörige trauern, betreut Jessica Schmidt in ihrem Herzensprojekt.

Die Gruppe ist ihr Herzensprojekt: Sie selbst war 12, als ihr Vater an Krebs erkrankte und 14, als er starb. Eine schwere Zeit. Eine Lehrerin empfahl ihr und ihrer Mutter, sich beim Hospizzentrum Bad Salzungen Unterstützung zu holen: "Ich hatte eigentlich keine Lust und dachte: 'Was soll ich da jetzt?' Ich bin dann aber doch mit und hatte mein Erstgespräch mit der Heike." Viele folgten, sie halfen ihr durch die Trauer. Heike Fritzsche ist Koordinatorin im Hospizzentrum und war damals ihre Betreuerin. Sie war für Jessica da, als ihr Vater starb und sie stand ihr zur Seite, als sie mit 15 ein Praktikum im Hospiz machte.

Mit 18 entschied sich Jessica, selbst als Ehrenamtliche aktiv zu werden. Heute ist Heike Fritzsche stolz auf die junge Frau, die mittlerweile ihre Freundin geworden ist – und das Team bereichert: "Sie bringt frischen Schwung rein und es ist sehr schön, sich mit ihr auszutauschen und sie so zu erleben."

Der ambulante Hospizdienst in Bad Salzungen braucht ehrenamtliches Engagement. Das Durchschnittsalter der Helfer legt zwischen 50 und 70.

Jessica Schmidt mag die freundlichen Räume im ambulanten Hospiz. Und sie mag es, jeder, jedem, der hierher kommt, Zeit schenken zu können. Das vermisst sie in ihrem Job als Krankenschwester oft.



Bei allem, was sie tut, sind die Familie und ihr Glaube immer mit dabei. Ganz sichtbar in ihren Tattoos: