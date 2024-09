Die evangelischen und katholischen Bischöfe in Thüringen und Sachsen haben sich besorgt über den Ausgang der Landtagswahl am Sonntag geäußert. Der mitteldeutsche evangelische Landesbischof Friedrich Kramer ermutigte dennoch Politikerinnen und Politiker, neue Wege der Zusammenarbeit zu gehen. "Um eine Mehrheitsfähigkeit zu ermöglichen, braucht es wohl ein ganz neues Nachdenken darüber", sagte Kramer am Montag in Erfurt.