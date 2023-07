Der Strom fällt aus. Nur noch die Handys geben Licht, aber die Akkus gehen zu Ende. Das setzt alle zusätzlich unter Stress. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Initiatoren vom Theater der Altmark in Stendal waren genauso wie die jungen Mitspieler aus der Musical AG von Anfang an voller Begeisterung: Ein ganz eigenes Werk sollte entstehen. Die Geschichte: Ein jugendliches Showensemble ist auf eine Kreuzfahrt eingeladen. Alle befinden sich zur Probe auf der Showbühne, als plötzlich der Strom ausfällt und sich die Notausgänge schließen. In dieser Krisensituation muss sich jeder Einzelne bewähren - es kommt auf die Gemeinschaft an. David spielt den großmäuligen Penne, der nur selten was für Andere tut: "Penne ist jemand, der einfach nur zuguckt, so tut, als ob er keine Ahnung hat und andere machen lässt", erklärt er.