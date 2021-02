Der Entwurf von Helling-Plahr, Lauterbach und Sitte fordert eine flächendeckende, ortsnahe Beratungsmöglichkeit. Das heißt, es muss quasi durch die gesamte Bundesrepublik eine Organisationsstruktur aufgebaut werden. Frau Sitte hat selber vor einigen Tagen in einem Interview beim Deutschlandfunk gesagt, es handele sich um wenige Fälle.



Und wenn ich mir dann anschaue, was da quasi an Investitionen reingeht, und wieviel Geld in Suizidprävention, in soziale Absicherung reingehen könnte, dann wundert mich schon, dass es gerade Politikerinnen von der Linkspartei und von der SPD sind, die sich primär auf so eine Heroisierung der Selbstbestimmung fokussieren, statt wirklich den Blick auf das Problem der sozial Schwachen zu lenken.



Also, da hätte ich mir einfach mehr Gespräche mit anderen Parlamentariern, auch aus dem Sozialbereich gewünscht, um deutlich zu machen: Als erstes wollen wir, dass der Suizid möglichst wenig stattfindet. Und klar, es wird immer die Ausnahmefälle geben und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist umzusetzen.