Die Sternsinger wollen in diesem Jahr besonders auf die Folgen der weltweiten Kinderarbeit aufmerksam machen. Zum Auftakt der bundesweiten Aktion "Dreikönigssingen" kamen am Freitag in Trier nach Angaben des Kindermissionswerks mehr als 2.600 junge Menschen in ihren typischen Gewändern zusammen. Sie besuchten Workshops, Bühnenvorführungen und musikalische Darbietungen, die unter dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" standen. Aufmerksam gemacht werden soll so laut der Organisation auf deren körperliche und psychische Folgen. Weltweit müssten etwa 150 Millionen Kinder arbeiten, da in ihren Familien große Armut herrsche. So besuchten sie oftmals auch keine Schule und blieben ohne Perspektive.



Die Sternsinger ziehen jedes Jahr um Heiligen Dreikönigstag am 6. Januar von Haus zu Haus, singen Lieder und schreiben mit Kreide einen Segensspruch an die Haustür. Träger sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Zu Beginn des Jahres 2017 hatten sie rund 46,8 Millionen Euro gesammelt. Für den 8. Januar ist ein Besuch von Sternsingergruppen aus den 27 deutschen Bistümern im Berliner Kanzleramt geplant.