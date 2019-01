Bis zum 18. Januar klingeln rund 300.000 Kinder und Jugendliche verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar an den Türen, um den Bewohnern den Segen Gottes zu bringen und um Spenden zu bitten. Eine Abordnung von 39 Kindern und Jugendlichen aus dem Bistum Trier empfängt Bundespräsident Steinmeier am Sonntag im Berliner Schloss Bellevue. Bereits am Freitag besuchen 120 Mädchen und Jungen aus dem Bistum Dresden-Meißen Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer in der Dresdner Staatskanzlei. Auch in Thüringen sind die Sternsänger in vielen Gemeinden unterwegs. In Legefeld ziehen sie laut Informationen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland nach einer ökumenischen Andacht in der Trinitatiskirche los, in Großfahner nach dem gemeinsamen Regionalgottesdienst ebenso in Nordhausen und den umliegenden Gemeinden. Nach einer Andacht in der Kirche des Klosters Volkenroda gingen in Körner Erwachsene und Kinder traditionell zu jedem Haus, um für die Bewohner zu beten und das Haus zu segnen.



In mehreren Orten werde das Epiphaniasfest zudem mit Konzerten begangen. So sei in der Gothaer Margarethenkirche ein Kantatengottesdienst mit dem fünften Teil des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach zu erleben. Zu einem musikalischen Fest-Gottesdienst mit der Concordia-Kantorei, Chören aus Creuzburg sowie dem Erbstrom- und Nessetal werde in die Eisenacher Nikolaikirche geladen. Im Rahmen des Projekts "OrgelFahrt" spiele der Kantor der Dresdener Frauenkirche, Matthias Grünert, in den Kirchen in Jägersdorf und Frauenprießnitz. Weitere Konzerte finden nach EKM-Angaben unter anderem in Erfurt als Epiphaniasmusik mit der Regler-Singschar sowie in der Kirche Friedrichroda als Neujahrskonzert mit dem Gothaer Konzertchor statt.