Stichwort: Cochlea Implantat Bei leicht oder mittelgradig ausgeprägter Schwerhörigkeit besteht eine gute Chance, mithilfe eines Hörgeräts wieder besser zu verstehen. Manche Menschen sind aber so stark schwerhörig oder gar taub, da hilft ein solches System nicht.



Ihnen kann unter Umständen ein sogenanntes Cochlea-Implantat helfen. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Implantation ist immer ein gesunder Hörnerv. Ob der Hörnerv intakt ist, kann nur in einer HNO-Klinik festgestellt werden.



Ein Cochlea-Implantat ist eine Prothese, die teilweise im Schädel verborgen liegt. Von außen sichtbar ist nur ein Mikrofon am Ohr mit einem verbundenen Sprachprozessor. Unter der Haut ist ein Empfänger implantiert. Von hier führt ein Elektrodenstrang durch ein Loch in der Schädeldecke.



An den Gehörknöchelchen vorbei läuft er bis in die Hörschnecke. Die Elektroden sollen anstelle der Haarzellen die elektrischen Signale produzieren. Das Mikrofon am Ohr nimmt die Geräusche aus der Umwelt auf und leitet sie als elektrische Signale zum Sprachprozessor. Der bearbeitet sie und sendet sie über eine Spule drahtlos zum Empfänger im Kopf. Jetzt gelangen die elektrischen Impulse über den Elektrodenstrang direkt in die Hörschnecke.



Über den Hörnerv wandern die Signale weiter in das Hörzentrum im Gehirn. Und erst hier fügen sich die einzelnen Signale zu einem Gesamtklangbild.