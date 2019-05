Jährlich begehen in Deutschland rund 10.000 Menschen Suizid. Darauf aufmerksam machen jetzt die Kirchen mit der "Woche für das Leben" , die am Sonnabend in Hannover mit einem Gottesdienst eröffnet wurde. Unter dem Motto "Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern" wollen die Kirchen das Thema aus der Tabu-Ecke holen und auf Hilfsangebote aufmerksam machen..

In seiner Predigt räumte Landesbischof Bedford-Strohm auch ein Versagen der Kirchen ein, indem sie "Selbstmörder" viel zu lange moralisch verdammt oder ihnen das Begräbnis verweigerten hätten. Die Schuldgefühle der Angehörigen hätten sie so noch potenziert. Das sei eine "historische Schuld". Studien sagten, "dass ein Mensch, der sich das Leben nimmt, mindestens zehn Menschen aus seinem Lebenskreis in eine schwere Krise stürzt." Angesichts von so viel Verzweiflung und unerhörten Gebeten stelle sich die Frage nach Gott. Außerdem sagte er: "Wie könnte Gott die fallen lassen, die für sich nur noch den Todes-Ausweg gesehen haben, wo er ihre Verzweiflung doch so gut kennt!"



Außerdem dankte er den unzähligen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Beratungsdiensten. Insbesondere die Telefonseelsorge habe große Bedeutung für die Prävention.