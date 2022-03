*2020 kamen in Deutschland 3.162 Kinder tot zur Welt. In Relation zu den Lebendgeborenen ist das jedes 250. Kind.

*Wenn eine Frau ihr Kind nach der 24. Schwangerschaftswoche verliert oder es mehr als 500 Gramm wiegt, ist von einer Totgeburt die Rede. Der Verlust einer Schwangerschaft bis zu diesem Punkt wird als Fehlgeburt bezeichnet.

*Fehlgeburten unterliegen in Deutschland keiner Meldepflicht, anders als Totgeburten. Ihre Anzahl lässt sich deshalb nicht konkret bestimmen. Eine Studie mit Daten aus Europa und Nordamerika, veröffentlicht 2021 in The Lancet, nimmt an, dass knapp jede 10. Frau eine Fehlgeburt erleidet.

* Ein weiteres Ergebnis der Studie: Jede sechste Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt . Das internationale Expertenteam fordert als Schlussfolgerung aus den Ergebnissen auch mehr Unterstützung für die Betroffenen.