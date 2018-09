In Deutschland leben etwa 80.000 gehörlose Menschen. Viele von ihnen nutzen die Gebärdensprache, um miteinander zu kommunizieren. Für sie ist das Gebärden eine vollwertige Sprache mit allen Ausdrucksmöglichkeiten und Teil einer Gehörlosenkultur, die es anzuerkennen gilt.

Heidrun Barth fühlt sich fest verwurzelt in der Gehörlosenkultur. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dafür plädiert zum Beispiel Heidrun Barth aus Pirna. Sie selbst ist in einer gehörlosen Familie aufgewachsen und erzählt: "Anfangs wusste ich gar nicht, dass es eine andere Welt gibt, als die der Gehörlosen." Sie fühlt sich fest verwurzelt in der Gehörlosengemeinschaft und die hat für sie neben der eigenen Sprache auch eine eigenständige Kultur.



In dem Kinofilm "Stille Angst" spielt Heidrun Barth die weibliche Hauptrolle. Ein Krimi, der von einer Gehörlosen Crew und mit gehörlosen Darstellern gedreht wurde. Die Kinosäle Deutschlands sind bei jeder Aufführung ausverkauft, sagt sie.