In Deutschland gibt es rund 24.000 Ordensleute, davon 19.300 Ordensschwestern und 4.700 Ordensmänner. Doch die Ordensleute stellten zunehmend fest, dass ihre Lebensform aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinde, sagte Abt Hermann-Josef Kugler, Vorsitzender der Deutschen Ordensoberenkonferenz: "Immer mehr Menschen begegnen Schwestern und Mönchen nur noch als Fernsehfiguren und in der Literatur." Das entspreche jedoch nicht der Realität. Deshalb laden die Ordensgemeinschaften ein, die Klöster am 21. April zu besuchen. Die Gäste sollen den Kloster-Alltag im 21. Jahrhundert kennen lernen, sie sollen erleben, was Arbeit und Gebet für die Ordensschwestern und Brüder bedeuten.

Die Ordensleute wollten mit dem Tag der offenen Klöster allerdings niemanden bekehren und zum Eintritt in ihre Gemeinschaften überreden: "Wer als Gast in ein Kloster kommt, darf auch Gast bleiben", betonte Kugler. Welche Klöster sich an dem Öffentlichkeitstag beteiligen finden sie in der Karte unter "Die Standorte" . Hier werden auch die teilnehmenden Klöster in den kommenden Wochen ihr Programm für den Tag der offenen Klöster veröffentlichen. Bereits jetzt haben über 160 Klöster ihre Teilnahme angekündigt.