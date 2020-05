Zum Internationalen Tag der Pflege am Dienstag haben sich die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), die Diakonie und der Sozialverband VdK für eine bessere Bezahlung der Fachkräfte ausgesprochen. "Diese Alltagsheldinnen, die sich mit großem Aufwand um unsere Schwachen und Alten kümmern, müssen auf Dauer mehr bekommen“, sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie am Montag in Berlin.