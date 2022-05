Der Internationale Tag der Pflege ist am 12. Mai, dem Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale. Sie war eine der Begründerinnen der modernen westlichen Krankenpflege. Die Einführung von Pflegestandards, deren Vermittlung in Schule und Praxis und somit auch die Anerkennung als ordentliche Berufsausbildung – insbesondere für Frauen – basieren zu großen Teilen auf der Arbeit dieser Pionierin.

In Deutschland wird der Tag der Pflege seit 1967 begangen. In diesem Jahr steht der Internationale Tag unter dem Motto: "Nurses: A Voice to Lead. In die Pflege investieren – Rechte respektieren für globale Gesundheit".