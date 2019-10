15. Oktober | Tag des weißen Stocks 2019 "Bitte Weg frei!"

Am 15. Oktober geht die Woche des Sehens 2019 zu Ende - auch in diesem Jahr mit dem internationalen "Tag des weißen Stocks". An diesem Aktionstag fordern blinde und sehbehinderte Menschen zu mehr Rücksichtnahme auf.