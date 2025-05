Wendepunkt und Neustart

Zurück in die Spur findet Tan durch den Sport. Er entdeckt Rollstuhlbasketball für sich, feiert Erfolge als Profi in der 1. Bundesliga und gehört zum erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft. Noch heute spielt er gelegentlich für Paderborn in der 2. Bundesliga. Anfänglich kann er dem Sport im Rollstuhl jedoch nur wenig abgewinnen:

"Mein Physiotherapeut hat gesagt: Warum spielst du denn nicht Rollstuhlbasketball. Da war meine Antwort erstmal: 'Fünf Behinderte, die sich gegenseitig den Ball an den Kopf werfen, das ist nicht so mein Ding.' Bis ich herausgefunden habe, was da wirklich abgeht. Das ist ja richtig Leistungssport. Solche Typen – Glatze, tätowiert. Die hauen sich da gegenseitig aus dem Stuhl raus. So eine Mischung aus Autoscooter und Basketball", erinnert er sich.

Bildrechte: Mia Media Leipzig GmbH / Carsten Waldbauer

Basketball wird für Tan der Wendepunkt in seinem Leben - und mit Sicherheit auch das Fundament für alles, was darauf folgt: dass er modelt, dass er Schauspieler wird, dass er Comedy macht. Und manchmal wundert er sich selbst über seinen Lebensweg:

Das muss man sich mal vorstellen: Jemand, der gesellschaftlich gesehen in einer so traurigen Situation ist, verdient Geld damit, andere zum Lachen zu bringen. Das ist ja schon völlig irre. Tan Çağlar

Gemeinsame Erfahrung: Aufgewachsen in zwei Kulturen

Auch seine Schauspielkollegin aus der Sachsenklinik Mai Duong Kieu hat einen Migrationshintergrund. Sie wächst in Chemnitz auf, ihre Eltern sind vietnamesische Vertragsarbeiter. Beide vereint – bei allen Unterschieden - die gemeinsame Erfahrung von zwei Kulturen. Den Erfolg ihrer gelungenen Integration sehen sie vor allem in einer bewussten Entscheidung für das Leben in Deutschland:

Wir sind von der Ausstrahlung her schon positiv, weil wir wissen, wie's geht. Wir reden offen, wir können perfekt deutsch, wir sehen so aus, wie wir aussehen, weil wir uns dafür entschieden haben, so auszusehen. Mai Duong Kieu

Bildrechte: Mia Media

Trotz all seiner beruflichen Erfolge hat Tan Çağlar nie die Bodenhaftung verloren. Er weiß, wo seine Wurzeln sind. Tan glaubt, dass eine gewisse Bereitschaft vonnöten ist, sich in die Gesellschaft zu integrieren.