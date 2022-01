500. Jahre Bibelübersetzung und Katholikentag Das bringt 2022 für die Kirchen

Noch ein anderes Jubiläum steht dieses Jahr im Kalender: Am 17. Juni jährt sich die Gründung des ostsächsischen Städtchens Herrnhut zum 300. Mal. In der Stadt ist die Herrnhuter Brüdergemeine beheimatet. Dazu gehört Erdmann Carstens. Die Gemeinde geht auf eine pietistische Bewegung Anfang des 18. Jahrhunderts zurück, wie Carstens erläutert: "Es ging sehr stark um den Glauben des Einzelnen, die persönliche Beziehung zum Heiland, die täglich im Gebet und in der Bibellektüre, aber auch in kleinen Gruppen im Gespräch erforscht wurde."