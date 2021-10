Ein weiterer Kritikpunkt an der Arbeit in den Werkstätten, ist die geringe Entlohnung. Darüber hat sich auch Andreas Sperlich, Geschäftsführer der Union Sozialer Einrichtungen Berlin seine Gedanken gemacht. Er setzt sich dafür ein, dass in den Werkstätten ein Lohn ausgezahlt wird, der die verschiedenen Vergütungen zusammenfasst und es so den Mitarbeitern ermöglicht, ihr Leben selbstbestimmt zu bestreiten. Außerdem wünscht er sich eine stärkere Zusammenarbeit von allen Akteuren: den Aktivisten, den Werkstatt-Trägern und der Politik, um gemeinsam das komplexe Problem Werkstätten zu lösen.