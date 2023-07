Es war sehr schwierig für mich. Viel Traurigkeit dabei, gerade in der ersten Woche, viel Verzweiflung, Angst, alles zu verlieren, was man bisher aufgebaut hat. Alles was man dachte, was sicher sei, war mit einem Wusch weg. Ich habe mich gefühlt, als hätt ich komplett den Boden unter den Füßen verloren. Eigentlich das richtige Gefühl ist, man fällt eigentlich nur und ist irgendwann bei null angekommen.

Verena