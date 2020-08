Die evangelischen Landeskirchen in Ostdeutschland sind nach Einschätzung ihrer Bischöfen eine Art Zukunftslabor für die kirchliche Arbeit in Deutschland. Viele der künftigen Herausforderungen zeigten sich zuerst bei den Landeskirchen im Osten Deutschlands, erklärten die Bischöfe Tilman Jeremias (Greifswald), Christian Stäblein (Berlin), Friedrich Kramer (Magdeburg), Tobias Bilz (Dresden) sowie Kirchenpräsident Joachim Liebig (Dessau-Roßlau) am Donnerstag in Greifswald. In der Hansestadt waren die Leitenden Geistlichen zu einem zweitägigen Treffen zusammengekommen.