Übermäßiger Alkoholkonsum ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Soziale Grenzen gibt es dabei nicht, zuviel getrunken wird überall. Dem Alkohol zu entsagen, ist dagegen schwer. Alkoholerkrankte brauchen eine Therapie. Denn eine Entgiftung geht zwar schnell, doch die Entwöhnung dauert lange. Das Problem: Viele der Alkoholiker werden rückfällig, sind in einem Teufelskreis aus Abhängigkeit und Abstinenz. Bernd Thränhardt war als "Trocken-Doc" bereits 2016 in Mitteldeutschland unterwegs zu Alkoholikern, um ihnen zu helfen und Erfahrungen weiterzugeben, wie man aus der Sucht dauerhaft herauskommen kann. 2018 hat er Dirk, Annette und Peter wiedergetroffen und mit ihnen über ihre Erfahrungen mit der Alkoholkrankheit gesprochen.

Bernd Thränhardt fährt zunächst nach Wittenberg, um den Mittfünfziger Dirk zu treffen. 2016 war der gelernte Gärtner in einem schlechten Zustand, musste immer wieder in den Entzug, wurde immer wieder rückfällig. Dann hat Dirk eine Langzeittherapie hinter sich. Er hat sich gut gemacht, sagen die Ärzte. Doch hat er damals auch durchgehalten, oder ist er wieder rückfällig geworden?

Dr. Klaus von Ploetz Bildrechte: MDR/Mia Media Leipzig GmbH

Im "Gezeiten Haus" nahe Magdeburg trifft Bernd einen erfahrenen Arzt und Therapeuten bei Suchterkrankungen, Dr. Klaus von Ploetz. In seine Klinik kommen vor allem Patienten mit höherer Bildung und höherem ökonomischen Status. Und das entspricht auch der Statistik, denn gerade in dieser Bevölkerungsgruppe haben Alkoholerkrankungen in den letzten Jahren stetig zugenommen. Die Behandlung in der Klinik ist vielfältig. Meditation, Klangschalentherapie, Traditionelle Chinesische Medizin. Patienten können hier auf vielen Wegen zu sich selbst finden. Doch sind sie so auch vor einem Rückfall gefeit, gibt es gar hoffnungslose Fälle?