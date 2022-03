Fragen an den EKD-Friedensbeauftragten Ukraine-Krieg: Ist Pazifismus naiv, Landesbischof Kramer?

Was tun gegen den Wahnsinn eines Krieges wie nach dem russischen Überfall auf die Ukraine? Was bringt es, für den Frieden zu beten? Welchen Preis sind wir bereit, für unsere Freiheit zu zahlen? Friedrich Kramer ist Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und seit Anfang Februar Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der 57-Jährige verweigerte zu DDR-Zeiten den Wehrdienst, war Bausoldat und mahnt, die Tradition der Friedensarbeit der evangelischen Kirchen in der DDR sei ein großer Schatz. Deutsche Waffenlieferungen und die Aufrüstung der Bundeswehr lehnt er weiterhin kategorisch ab. Was die Kirchen tun können und wie gerade auch junge Menschen um eine Position ringen, hat Philipp Engel erkundet. Dazu war er auch im Gespräch mit Friedrich Kramer.