Ukrainisch-orthodoxe Christen und Christen in Russland haben gemeinsame Wurzeln. Vor vier Jahren kam es jedoch zu einem Bruch. Zahlreiche Gemeinden sagten sich von Moskau los, um eine eigene Ukrainisch-Orthodoxe Kirche zu gründen. Wie viele ukrainische Gläubige sich religiös noch immer an Moskau orientieren, ist derzeit unklar.

Politisch sieht das anders aus. Der katholischen Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige, sieht hier eine überraschende Einigkeit unter den Orthodoxen in der Ukraine: "Die meisten orthodoxen Christen sind für die Souveränität der Ukraine. Selbst die, die zur Moskauer Richtung gehören, verstehen den Patriarchen Kyrill und die Kirchenleitung in Moskau mit ihrer Positionierung nicht und sind darüber erbost."

Gerhard Feige ist katholischer Bischof von Magdeburg. Bildrechte: IMAGO

Gerhard Feige war selbst Professor für Ostkirchenkunde, bevor er Bischof wurde. Die aktuellen Entwicklungen in Moskau und Kiew verfolgt er mit besonderem Interesse. Wenn der Moskauer Patriarch Kyrill alle Gegner Russlands als "Kräfte des Bösen" bezeichne, klinge das in westeuropäischen Ohren befremdlich. Doch in diesem Zusammenhang lohne der Blick in die Kirchengeschichte, sagt Gerhard Feige: