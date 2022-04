Oberlausitz Wie Christen aus der Lausitz Flüchtlingen in Moldau helfen

Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge suchen Schutz in Moldawien – dabei ist es eines der ärmsten Länder Europas. In dieser Woche haben 47 Staaten auf einer Geberkonferenz in Berlin Hilfen in Höhe von 695 Millionen Euro für Moldau beschlossen. Auch in der Oberlausitz packten Menschen Hilfspakete für die Geflüchteten. Ein Bautzener Spediteur startete diese Initiative.