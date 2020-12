Die alljährliche Weihnachtliche Vesper der Stiftung Frauenkirche wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nach drinnen verlegt und zudem ohne Besucher stattfinden. Einen Open-Air-Gottesdienst wie in den vergangenen 27 Jahren könne es 2020 coronabedingt nicht geben, sagte der Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden, Hans-Joachim Jäger, am Dienstag.

MDR-Fernsehen überträgt

Die Vesper findet seit 1993 jeweils am 23. Dezember statt, bisher immer auf dem Neumarkt vor der berühmten Kirche. Traditionell kommen zur Vesper am Vorabend des Weihnachtsfestes Tausende Besucherinnen und Besucher. 2019 waren es rund 18.000 Menschen. Diesmal hätten wegen der Corona-Hygieneauflagen die Zugänge zum Platz kontrolliert und Abstandsgebote eingehalten werden müssen. Auch in diesem Jahr wird die Vesper vom MDR übertragen. Erstmals wurde der besondere Gottesdienst noch während des Wiederaufbaus der Frauenkirche auf der Baustelle gefeiert.

