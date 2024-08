Zugleich wünscht sich Nickel, mehr Interesse über den eigenen Kreis hinaus: "Wenn ich jetzt rausgehen und Leute fragen würde, wieviel Soldaten wir in den Einsätzen verloren haben, das wüsste nicht einer. Das ist traurig, da müsste mehr Arbeit passieren und die Gesellschaft sich selbst hinterfragen."

Bund Deutscher EinsatzVeteranen: Hohe Dunkelziffer Traumatisierter

Rund 90 ehrenamtliche Fallmanager, die meist selbst Einsatzerfahrungen haben, kümmern sich in der Einzelfallhilfe um rund 500 akut betroffene Kameraden in ganz Deutschland. Michael Gebel vom BDV schätzt die Zahl der Traumatisierten weit höher, auf bis zu 40.000, "die sich gefangen halten in dieser Belastungsstörung und sich zum Teil nicht öffnen, wo die Familien das tragen".

Historiker Neitzel: Respekt zollen, Sprache finden

Die großen Zusammenhänge zwischen Krieg, Gewalt, Kultur und Gesellschaft werden in vielen Ländern umfangreich erforscht. In Deutschland gibt es dafür einen Lehrstuhl. An der Universität in Potsdam lehrt Professor Sönke Neitzel Militärgeschichte und die Kultur der Gewalt. Er kritisiert, derzeit würde der "Kampf" aus dem Traditionsbild der Bundeswehr herausdekliniert. Hier sei mehr Ehrlichkeit gefragt von militärischer Führung und Politik: Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Wenn wir uns als einen souveränen Staat empfinden, der eine Armee hat, der diese Armee auch einsetzen will, der das auch begründet in diesem Rahmen ... dann sollten wir den Soldaten und Soldatinnen Respekt zollen, die bereit sind, dafür ihr Leben einzusetzen. Das mache ich nicht, das machen Sie nicht, das machen ganz viele andere nicht, aber die machen es." Keine Sprache zu finden, das hat aus seiner Sicht gefährliche Folgen. Denn die emotionale Leerstelle zwischen den Staatsbürgern in Uniform und dem Staat könnten dann andere besetzen.

Seit 1992 beteiligt sich die Bundeswehr an Auslandseinsätzen. Mehr als 100 deutsche Soldaten im Einsatz und in anerkannten Missionen ums Leben gekommen. 37 von ihnen fielen in Gefechten oder wurden bei Anschlägen getötet.



"Gefallen, das heißt, als Teilnehmer der Parlamentsarmee im Einsatz getötet worden zu sein, also nicht einfach nur so, sondern um etwas zu bewirken", stellt Bernhard Drescher klar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der ehemalige Berufssoldat schied nach 34 Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Dienst aus. Auch er kennt den "Krieg im Kopf", seit 2018 ist er Vorsitzender des Bundes Deutscher EinsatzVeteranen. Einmal im Jahr treffen sie sich in der Nähe von Potsdam im "Wald der Erinnerung", der einzigen offiziellen Gedenkstätte für im Auslandseinsatz Gefallene.



Eine späte Würdigung für die Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan dienten, war der Große Zapfenstreich im Oktober 2021. Derzeit ist die Bundeswehr mit ca. 3.000 Soldatinnen und Soldaten in elf Einsätzen auf drei Kontinenten. 2022 wurde das Mandat für den Irak von der Regierung verlängert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK