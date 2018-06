Der 17. Juni und die Kirche in der DDR

Peter Maser geboren am 3.8.1943 in Berlin



1957-1959 Landesschule Schulpforte

1962-1968 Studium der Evangelischen Theologie in Halle/S.



1977 Übersiedlung in die BRD



ab 1977 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kirchenamtes der EKD in Hannover und Lehrbeauftragter an der Universität Münster



Juni 1993 Professor für Kirchengeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster



1995-1998: Sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit"



Juni 1998: Verleihung des Verdienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland



Mitglied des Fachbeirates Wissenschaft der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur



2008 Pensionierung



seit 2013 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Stiftung Ettersberg und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Lutherdekade



lebt in Bad Kösen