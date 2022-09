Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hofft auf eine Versöhnung von Ukrainern und Russen. So äußerte sich der Landesbischof bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK). Die Konferenz mit rund 4.000 Delegierten läuft noch bis zum 8. September. Er nimmt als Delegierter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an der Vollversammlung teil. Bedford-Strohm ergänzte, er glaube "fest daran", was als Motto der ÖRK-Konferenz gewählt worden sei: "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt."

Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern Bildrechte: dpa Weiter sagte der Bischof, die Kirchen würden nie aufhören, für das Ende der "schrecklichen Gewalt" des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu beten, ebenso für einen "gerechten Frieden", der "militärische Aggression nicht belohnt". Alle spürten das "schreckliche Dilemma zwischen der moralischen Fragwürdigkeit der Teilnahme an der Sünde des Krieges auf der einen Seite und der Notwendigkeit eines wirksamen Widerstands gegen einen Aggressor, der Mindeststandards des Völkerrechts und der humanitären Regeln brutal missachtet, auf der anderen Seite", so der Kirchenmann weiter. Einen einfachen Ausweg gebe es nicht. Trotzdem träten die Kirchen weiter dafür ein, "dass Ukrainer und Russen eines Tages wieder enge Freunde werden". Die Liebe sei "die Muttersprache der Kirche".

Debatten über aktuelle Fragen

Die ÖRK-Vollversammlung findet zum ersten Mal in Deutschland statt und berät in Karlsruhe über internationalen christlichen Dialog, Theologie sowie über gesellschaftspolitische Fragen. Thematisiert werden beispielsweise Klima- und Umweltschutz, Abrüstungsfragen sowie der weltweite Kampf gegen Hunger und Armut. In Karlsruhe werden auch Delegierte aus Russland und der Ukraine erwartet.

Logo der 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen Bildrechte: dpa ÖRK-Sprecherin Marianne Ejdersten beschrieb den Weltkirchenrat als einzigartiges Forum für weltweiten Dialog. "Niemand außer dem ÖRK kann alle Kirchen an einen Tisch bringen." Dies sei aktuell besonders wichtig. "Wir erleben große Krisen, den Krieg in der Ukraine, wachsenden Hunger weltweit oder die sozialen Erschütterungen durch steigende Lebensmittel- und Energiepreise." All diese Krisen erforderten verstärkten internationalen Dialog.

Das Leitwort der Versammlung lautet "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt". Am Ende der Tagung wollen die Delegierten mehrere Stellungnahmen zu verschiedenen Themen beschließen.

Umfangreiches Begleitprogramm organisiert

Parallel zu den neuntägigen Beratungen des Weltkirchenrats organisieren die Stadt Karlsruhe und die Landeskirche ein Kultur- und Begegnungsprogramm. Vom 31. August bis 8. September sind rund 250 Veranstaltungen geplant. So gibt es Konzerte, Ausstellungen sowie Diskussionsforen und Vorträge. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sagte, von Karlsruhe könne in den kommenden Tagen ein Zeichen für Dialog und Frieden ausgehen.