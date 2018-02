Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch

Rosenmontag Noch keine so alte Tradition: Am 10. Februar 1823 wird in Köln der erste Rosenmontagszug veranstaltet. Der Tag ist arbeitsfrei, andernorts finden die Prozessionen am Sonntag statt. In Köln sind das die Umzüge der Stadtteile, die Veddelszüge. Der Freitag gilt schließlich als der Todestag Jesu, am Sonnabend wurde gearbeitet. Bildrechte: Kölner Karnevalmuseum / Festkomitee Kölner Karneval