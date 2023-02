#Wärmewinter: Aktion der Diakonie Halberstadt: Mit Suppe und Beratung durch den Winter

Mit der Aktion #Wärmewinter reagiert die Evangelische Kirche in Deutschland auf die Folgen von Inflation und Energiekrise. Durch die Zahlung der Energiepauschale im September letzten Jahres nahmen die Kirchen mehr Kirchensteuer ein. Dieser Mehrbetrag soll nun an soziale Initiativen weitergereicht werden. Uli Wittstock hat die Aktion #Wärmewinter der Diakonie in Halberstadt besucht.