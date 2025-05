Spektakuläre Inszenierungen

Das liturgische Brauchtum versucht, die beiden Ebenen der Himmelfahrt - profan und spirituell - verständlich zu machen. Im Mittelalter wurde die Himmelfahrt in den Kirchen dramatisch dargestellt. Damit das Phänomen "begriffen" werden konnte, wurde eine Christusfigur in das Gewölbe hinauf gezogen. Sobald sie den Blicken entschwunden war, regnete es aus dem Gewölbehimmel Blumen, Heiligenbilder und zum Teil auch brennende Hanf- oder Flachsabfälle, die die Feuerzungen des Heiligen Geistes versinnbildlichten.



Natürlich hat sich mit dem bildhaften Ereignis auch finsterer Aberglaube verbunden: Wohin die Figur beim Aufziehen zuletzt schaute, aus dieser Richtung wurde das nächste Gewitter erwartet.



In anderen Gegenden war es üblich, zusätzlich zur Himmelfahrt Christi auch das Gegenstück zu zeigen: Aus dem Kirchgewölbe wurde eine Teufelsdarstellung gestürzt, die dann von den Menschen in der Kirche geschlagen wurde. Diese Inszenierung des Satans, Teufels oder Luzifers wurde auch Höllen- oder Engelssturz genannt. Symbolisch wurde so die Herrschaft des Bösen beendet und Christus konnte den Himmelsthron einnehmen. Sebastian Franck beschreibt dieses Brauchtum in seinem "Weltbuch" von 1534: Bildrechte: imago/imagebroker

Bald darauff folgt das fest der auffart christi

daran yederman voll ist

und eyn gef(l)ügel essen muß

weiß nit wrumb

da zeucht man das erstanden bild

so diese zeit auff dem altar gestanden ist

vor allem volck zu dem gewelb hinein

und würfft den teüfel eyn scheützlich bild anstatt herab

in den schlagen die umbstenden knaben mit langen gerten biß sy in umbringen. Darauff wirfft man oblate(en) von hymmel herab

zu bedeuten das hymel brot. Sebastian Franck

Tatsächlich war es üblich, zu Christi Himmelfahrt üblicherweise nur Geflügel ("fliegendes Fleisch") zu essen, damit auch am heimischen Herd an die Himmelfahrt Christi gedacht wurde.

Für viele Menschen heutzutage reduziert sich der Himmelfahrtstag auf seine Rolle als "Vater - oder Herrentag". Aber auch der hat einen Teil seine Wurzeln im religiösen Brauchtum. Seit alters her waren auch am Himmelfahrtstag Flurumgänge und Flurumritte üblich.



Strittig ist die Begründung für dieses Tun: Die einen halten es für einen germanischen Rechtsbrauch, wonach jeder Grundeigentümer einmal im Jahr seinen Besitz umschreiten musste, um den Besitzanspruch aufrecht zu erhalten.



Andere ergänzen oder ersetzen diese Erklärung: Es handle sich um die Nachahmung des Ganges der elf Jünger zum Ölberg zum Zweck ihrer Aussendung (vgl. Matthäus 28,6), der sogenannten Apostelprozession, oder es sei die Erinnerung an die von Papst Leo III. (795-816) am Montag, Dienstag und Mittwoch vor Christi Himmelfahrt eingerichteten Bittprozessionen.

Worin auch immer der Grund oder Anlass der Flurumgänge zu suchen ist, schon im Mittelalter hatten sie oft den religiösen Sinn verloren und fanden als quasi-religiöse Touren statt, bei denen der Alkohol eine wichtigere Rolle spielte als das Weihwasser. Aus diesen von der Reformation geächteten und der katholischen Kirche meist zu reformieren oder abzuschaffen gesuchten "Sauftouren" entwickelten sich im 19. Jahrhundert "Herrenpartien" oder "Schinkentouren". Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland





Mit Christi Himmelfahrt sind auch einige Bauern-Wetterregeln verbunden: "Regen zu Christi Himmelfahrt, der Weinbauer klagen mag" oder "Regen zu Christi Himmelfahrt macht dem Bauern die Ernte hart."

Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis

Übers Jahr finden verschiedene Wallfahrten zum Klüschen im thüringischen Eichsfeld statt. Die größte ist die Männerwallfahrt am Himmelfahrtstag, zu der tausende Katholiken aus der Region nach Klüschen Hagis strömen. Sie ist noch nicht so alt. Und doch prägt sie, wie keine andere, von den 1960er-Jahren bis heute den tiefen Katholizismus der Region.

Die 69. Männerwallfahrt 2025 steht unter dem Leitwort "Pilger sind wir" und greift das Bild der Kirche als "pilgerndes Volk Gottes" auf. In Verbindung mit dem Motto des Heiligen Jahres lädt es dazu ein, sich bewusst auf den Weg zu machen – mit einem Ziel und einer inneren Ausrichtung. Die Wallfahrt beginnt um 9:30 Uhr mit dem Wallfahrtsgottesdienst, den Bischof Ulrich Neymeyr mit den Wallfahrern feiert. In diesem Jahr übernehmen Männer aus Böseckendorf, die das 750-jährige Jubiläum der Ersterwähnung ihres Ortes begehen, die liturgischen Dienste.

Die Pfarrei Küllstedt bietet in diesem Jahr wieder einen Pilgerweg zum Klüschen Hagis an. Start des gemeinsamen Wallfahrtsweges ist um 7:15 Uhr an der Antoniuskapelle in Küllstedt. Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Christen in Mitteldeutschland feiern Himmelfahrt - Gottesdienste, Andachten und Konzerten an ungewöhnlichen Orten

Die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland feiern Christi Himmelfahrt an zahlreichen ungewöhnlichen Orten. Darunter befinden sich Waldlichtungen, Schlösser, Weinberge und sogar ein Deich, teilte die Landeskirche am Donnerstag mit. Zudem gehörten Wanderungen zu Fuß und per Fahrrad, Theateraufführungen sowie Konzerte zum Programm einiger Kirchengemeinden.

Unter dem Motto "Himmelfahrt am Deich" lädt etwa die Gemeinde in Räbel im Kirchenkreis Stendal zu einem Gottesdienst mit anschließendem Kaffeetrinken am Elbufer ein. Auch in Naumburg wird in der Marienkirche ein Gottesdienst gefeiert. Anschließend steigen Luftballons mit Himmelfahrtsgrüßen auf und es gibt eine Suppenparty, bei der Suppen prämiert und gegen Senden ausgeben werden.

Zu Himmelfahrt gibt es im Pfarrhof Nöbdenitz einen ökumenischen Gottesdienst mit der Katholischen Gemeinde des Altenburger Landes. Der Gottesdienst ist zudem das erste Ziel einer mehrtägigen Eselwanderung mit Andachten, die - in Weißbach startend und endend - bis zum 1. Juni über mehrere Dörfer führt. Die Gemeinden des Pfarramtes Frankenheim laden gemeinsam mit den bayrischen Nachbarn zum Gottesdienst auf der "Pfingstwiese" bei Sondheim vor der Rhön ein. Für die musikalische Gestaltung sorgen Posaunenchöre.