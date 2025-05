Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Kirche. Es wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, am 60. Tag nach Ostern gefeiert. In diesem Jahr fällt es auf den 19. Juni 2025.

Am Anfang war eine Vision

Ursprung des Festes ist eine Vision der Augustiner-Nonne Juliana von Cornillion in Lüttich. Sie lebte im 13. Jahrhundert in Belgien und sah in einem Wachtraum den Vollmond, dem jedoch zur vollen Rundung ein Stück fehlte. Sie deutete dies als Hinweis darauf, dass der Kirche ein Fest zur besonderen Verehrung der Altarsakramente Brot und Wein fehle und regte daraufhin ein solches Fest bei Papst Urban IV. (zuvor Erzdiakon in Lüttich) an. Urban IV. folgte Julianas Anregung und führte das Fest im Jahr 1264 ein.

Der Begriff "Fronleichnam" stammt aus dem Mittelhochdeutschen: "fron" bedeutet "Herr" und "lichnam" meint den lebendigen Leib. Der Ausdruck Fronleichnam entspricht damit dem ursprünglichen lateinischen Namen des Festes, "festum corporis Christi", "festum corpus domini" oder auch "festum sanctissimi corporis Christi" - "Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi". Mit der Enzyklika "Transisturus de hoc mundo" wurde Fronleichnam zum allgemeinen kirchlichen Fest erhoben. Thomas von Aquin (um 1225 bis 1274) war an dieser Enzyklika wesentlich beteiligt und hat die Texte für das Offizium (Chorgebet der Kleriker) und die Messe zusammengestellt. Von ihm stammt auch die berühmte Sequenz "Lauda, Sion, Salvatorem", die im Fronleichnamsgottesdienst früher niemals fehlte.

Die Dominikaner haben die Ausbreitung des Festes stark gefördert. 1311 wurde es unter Papst Clemens V. auf dem Konzil von Vienne bestätigt und 1317 unter Papst Johannes XXII. endgültig weltweit angeordnet. Bereits 1264 fanden in Rom, Münster und Orvieto die ersten Fronleichnamsfeiern statt, 1273 in Benediktbeuren, 1274 in Köln, 1276 in Osnabrück.

Den besonderen Charakter bekommt Fronleichnam durch die Prozession, die schon 1279 durch Köln zog. Diese Fronleichnamsprozessionen sollen gelebtes Christentum versinnbildlichen: Zum Ende des Osterfestkreises symbolisiert sie den christlichen Lebensvollzug, das gläubige "Wallen", das Ziehen durch die Zeit, dem ewigen Vater entgegen.