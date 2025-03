Für gläubige Christen ein ziemlich trauriger "Jahrestag" – also ein Tag, an dem man keine Lust auf Feiern oder Feste hat. Jesus stirbt um die neunte Stunde – gegen 15 Uhr. Am Abend wird der Tote vom Kreuz genommen und Maria hält ihren Sohn in den Armen. Jesus wird in ein Felsengrab gelegt, das mit einem schweren Stein verschlossen wird.



Wie dieses "Heilige Grab" ausgesehen haben soll, lässt sich übrigens auch hierzulande erahnen – zum Beispiel in Görlitz. Im Mittelalter haben die Kreuzfahrer maßgenaue Zeichnungen vom Grab Jesu aus Jerusalem mitgebracht, so dass es in der sächsischen Stadt originalgetreu nachgebaut werden konnte. Damit war es auch denen, die nicht nach Jerusalem reisen konnten, möglich, diesen Wunderort zu sehen.