Vor 500 Jahren wurde auf der Wartburg hoch über Eisenach deutsche Kulturgeschichte geschrieben: Martin Luther übersetzte das Neue Testament und erfand damit quasi die deutsche Sprache, so wie wir sie kennen. Aber was bedeutet das heute? Luther, die Wartburg, die Bibel? Die Schriftstellerin Iris Wolff und die zwei Schriftsteller Uwe Kolbe und Senthuran Varatharajah haben es ausprobiert. Sie verbrachten jeweils vier Wochen auf der Wartburg, eingeladen von der Internationalen Martin-Luther-Stiftung und der Deutschen Bibelgesellschaft. Vier Wochen zum Schreiben, zum Nachdenken über Luther und das Neue Testament, zum Leben auf der Burg. Kirsten Dietrich hat für MDR KULTUR dieses "Wartburg-Experiment" begleitet und gelernt, wie ähnlich sich Schreiben, Übersetzen und Glauben in vielen Punkten sind.