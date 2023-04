Die Sophisten und die Pfaffen stritten sich mit viel Geschrei was hat Gott zuerst erschaffen, wohl die Henne? wohl das Ei? Wäre das so schwer zu lösen? Erstlich war ein Ei erdacht doch weil noch kein Huhn gewesen, Schatz, so hats der Has gebracht.

Wir wollen uns also daran festhalten, dass bei den Osterbräuchen zuerst das Ei da war – viele Eier: Denn während der 40 Tage Fastenzeit vor Ostern zählten sie zu den verbotenen Fastenspeisen – und das ausgerechnet im Frühling, wo die Hühner wieder anfangen zu legen. Die Erzählforscherin Kathrin Pöge-Alder erklärt, was mit all den überzähligen Eiern gemacht wurde: "Über die Fastenzeit wurden die gesammelt und gesegnet. Die farbigen Eier sollten zur Unterscheidung sein. Denn neben den Eiern zum Segnen musstest Du als Bauer auch so und so viel an deine Grundherrschaft abgeben und da eigneten sich die Eier, auch weil es gerade so viel gab."