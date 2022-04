Zunächst ist die Integration von Kriegsblinden in das Arbeitsleben und das Nachholen von Schulabschlüssen das primäre Ziel der Einrichtung. Doch schon 1921 wird ein Gymnasium offiziell anerkannt, und so erhalten junge blinde Menschen eine qualifizierte Schul- und Berufsausbildung.

An der Philipps-Universität Marburg studieren zirka 150 Menschen, die blind oder sehbehindert sind - das ist der größte Anteil an einer Uni bundesweit. Für sie und Studierende mit anderen Behinderungen gibt es verschiedene Beratungsstellen und Angebote zur Teilhabe.

Kai Kortus arbeitet mit einer Braillezeile Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Uni-Bibliothek zum Beispiel arbeiten extra Studienhelfer- und Helferinnen, die blinden Studierenden dabei helfen, herkömmliche Texte so umzuwandeln, dass sie für sie "lesbar" sind. Zudem stehen spezielle Arbeitsplätze mit Sprachausgabe und Braillezeile bereit.



Kai Kortus ist 29 Jahre alt und in Marburg geboren. Momentan schreibt er an seiner Doktorarbeit im Fach Mathematik. Er ist von Geburt an sehbehindert und seit sieben Jahren vollständig erblindet. Für Kai sind diese Hilfsmittel in der Uni-Bibliothek immens wichtig.