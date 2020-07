Sorbisch wird überall gesprochen: in vielen Familien, in der Schule, in den Kindergärten und im öffentlichen Leben. Gegenwärtig gibt es sechs sorbische Grund- und vier Mittelschulen sowie ein Sorbisches Gymnasium in Bautzen sowie ein Niedersorbisches Gymnasium in Cottbus. Im Bild Sorbischunterricht in der Grundschule Schleife (Slepo). Bildrechte: Jürgen Matschie