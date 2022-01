Immer wieder müssen Haris und seine Mutter Semsada ihre befristete Aufenthaltserlaubnis verlängern lassen. Seit Jahren ist damit immer wieder in Frage gestellt, ob und wie lange sie in Deutschland bleiben dürfen. Semsada kämpft um eine unbefristete Niederlassungserlaubnis, die es ermöglicht, Wohnort und Arbeit frei zu wählen. Alle in der Familie, seine drei Geschwister, sein Vater, können inzwischen unbefristet in Deutschland leben, nur er und seine Mutter nicht. Der Gang zur Ausländerbehörde ist mittlerweile Routine. Alle drei Monate müssen Haris und seine Mutter dort erscheinen. Dann gibt es einen neuen Termin. Immer das gleiche Prozedere.