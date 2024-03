Sogenannte heilige "Überbleibsel" werden seit Jahrhunderten von Katholiken verehrt. Dabei handelt es sich nicht nur um Knochen verblichener Heiliger, auch Kleidung und Gebrauchsgegenstände können Reliquien sein. So verwahrt man in Turin das vermeintliche Grabtuch Jesu.



Von der Berührung einer Reliquie erhoffen sich Kranke Heilung. Einer der jüngeren Zugänge: Das "heilige Haar" von Papst Johannes Paul II. kann seit dem 18. Mai 2016 in einer Kapelle in der Nähe von Hannover verehrt werden.