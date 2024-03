Auch die Eucharestie (gr. Danksagung) zählt zu den sieben Sakramenten. In dem Gottesdienst wiederholen Christen das letzte Abendmahl. Im Gedenken an die Menschwerdung Jesu Christi, an seine Taten, an Tod und Auferstehung wird Brot und Wein geteilt, das sich in Leib und Blut Jesu Christi verwandelt. Durch deren Einnahme haben auch die Christen Teil am Sieg Jesu über den Tod. Dafür danken sie.