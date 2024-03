Vor allem Frauen kamen für ihn als "Täterinnen" in Frage, da sie "unvollkommen an Leib, Seele und Geist" seien, "leicht beeinflussbar" und "triebhaft". Sein Buch, das 30 Auflagen erlebte, das in Klosterbibliotheken und Amtsstuben gleichermaßen landete, wurde für lange Zeit zur juristischen Grundlage vieler Hexenprozesse. Heute erinnern auch in Thüringen an einigen Orten Gedenksteine an die Opfer.