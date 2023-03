Haben Sie das schon mal gesehen: Kinder, die mit Klappern oder Ratschen durch die Straßen ziehen und ohrenbetäubenden Lärm machen?



In Thüringen gibt es das, in der Lausitz und in Bayern. Wenn auch nicht in den vergangenen Jahren, in denen das Leben wegen der Corona-Pandemie sowieso in ganz anderen, notgedrungen stilleren Bahnen verlief.



Eigentlich aber ersetzen die Klappern und Ratschen die Kirchen-Glocken. Denn die dürfen am Karfreitag nicht läuten. Dass am Karfreitag die Welt ein bisschen still stehen soll, dahinter steckt bekanntlich eine dramatische Geschichte.

Das Ratschen am Karfreitag und Karsamstag ist ein über 500 Jahre alter Brauch. Die Glocken schweigen. Bildrechte: dpa