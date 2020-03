MDR KULTUR: Jede vierte Frau in Deutschland macht diese Erfahrung, sagt die Statistik, laut einer nicht repräsentativen Studie ist auch jeder zehnte Mann, körperlicher oder psychischer Gewalt ausgesetzt. Es ist zu erwarten, dass in diesen Zeiten jetzt, in denen es weniger Möglichkeiten gibt, den Konflikten zuhause auszuweichen, diese Konflikte zunehmen. Was denken Sie?

Heike Herold, Geschäftsführerin der Frauenhauskoordinierung in Deutschland: Also die Ausgangsbeschränkungen bedeuten ja für alle Familien eine zusätzliche Belastung. Es wird Homeoffice durchgeführt. Die Kinder sind zuhause. Es fehlen soziale Kontakte. Es existieren unter Umständen Existenzängste. Und es gibt kaum Möglichkeiten, kritische Situationen zu verlassen, beispielsweise zu Freundinnen und Freunden zu gehen oder ins Sportstudio. Besonders schwierig wird es, wenn es ohnehin schon Konflikte, eventuell auch schon verbale und psychische Gewalt gegeben hat. Da besteht ein hohes Risiko, dass sie jetzt eskalieren.

Was lässt sich dagegen tun? Wie können sich Betroffene selbst Hilfe holen?

Wenn die Situation sehr eskaliert, ist die Polizei zu rufen. Zuflucht bieten die Frauenhäuser, die Adressen sind zum Beispiel auf der Website von der Frauenhauskoordinierung zu finden. Es gibt die Fachberatungsstellen, die jetzt umgestellt haben, vorrangig auf telefonische oder Online-Beratung. Und es gibt selbstverständlich auch das bundesweite Hilfetelefon, das immer noch Unterstützung anbietet.

Und wenn ich als Unbeteiligter mitbekomme, dass im Haus eine Familie in so eine Problemlage rutscht, dass es da möglicherweise häusliche Gewalt in meiner Nachbarschaft es gibt, was kann ich als Nachbar oder Nachbarin tun?

Und was denken Sie, sind Zeichen, welche Familien sind besonders gefährdet? Worauf gilt es besonders zu achten?

Das lässt sich nicht so genau sagen. Wir wissen, dass jede dritte bis vierte Frau in ihrer Partnerschaft oder in ihrem Leben Gewalt erlebt. Das ist eine ganz beachtliche Zahl. Direktor Anzeichen. Wenn man beobachtet, dass der Mann die Frau sehr geringschätzig behandelt, es immer wieder zu heftigsten Streits kommt - das sind erste Anzeichen. Häufig versuchen die betroffenen Frauen aber auch, Konflikte zu überspielen oder Zeichen von körperlicher Misshandlung umzudeuten, indem sie sagen, sie seien gestürzt oder vor eine Tür gelaufen.

Es gibt also Möglichkeiten einzugreifen und es kommt auf uns alle an, nämlich hinzuschauen. Aber es scheint wenig zu geben, was man vorbeugend und koordiniert tun könnte ...

Doch, die wichtigste Art der Vorbeugung gegen häusliche Gewalt wäre es, dass wir uns in der Gesellschaft kritisch mit unseren Rollenbildern auseinandersetzen. Welche Rolle hat eine Frau in der Beziehung? Ist sie wirklich diejenige, die für die sozialen Kontakte, für das Gelingen der Beziehung zuständig ist? Was bedeutet eine gelingende Beziehung, ein gutes Verhältnis zwischen den Geschlechtern?

Das Gespräch führte Thomas Bille, MDR KULTUR.

Wo Sie Hilfe finden können